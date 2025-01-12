ملك الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

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أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، على ضرورة وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، محذراً من خطورة الاعتداءات على الأماكن المقدسة في مدينة القدس.جاء ذلك استقباله بالعاصمة عمان أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، يجريها الأخير إلى المملكة، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.وذكر البيان أنه تم التأكيد على "ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية".وثمن الملك الأردني على "موقف قداسة البابا الداعم لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة". (الاناضول)