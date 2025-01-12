قرار أردني جديد يخص العائدين إلى سوريا... هذا ما جاء فيه

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قررت السلطات الأردنية اعتماد 3 مراكز جمركية إضافية لتنظيم بيانات الشاحنات المتجهة إلى سوريا، نظرا لزيادة أعداد العائدين السوريين إلى بلادهم وما يصاحبه من نقل للمقتنيات والأثاث.وقال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية بالوكالة، عميد جمارك أحمد العكاليك، إن المراكز الجديدة ستكون بالإضافة إلى مركز جمرك جابر. ويشمل القرار المراكز التالية:مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية (لشمال المملكة).مركز جمرك المفرق (للمحافظات: الزرقاء، المفرق، والمخيمات).مركز جمرك عمان/ الماضونة (لأمانة عمان وباقي المحافظات).ويهدف القرار إلى تخفيف الازدحام وتكدس الشاحنات داخل الساحات الجمركية في مركز حدود جابر، ولتسهيل حركة المغادرة وشحن البضائع إلى سوريا.وأكد العكاليك على استمرار جهود دائرة الجمارك الأردنية بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم أفضل الخدمات وتحسين انسيابية النقل والتجارة، مع تسخير جميع الإمكانيات لتسهيل الإجراءات على السوريين. (روسيا اليوم)