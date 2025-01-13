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عربي-دولي

ماسك يهاجم رئيس الوزراء البريطاني مجددا

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:50
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اتهم رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإرسال عملاء إلى الولايات المتحدة لتقويض الانتخابات الرئاسية هناك.
جاء ذلك في تعليق لماسك على منشور أحد رواد منصة "إكس" الذي لفت إلى أن ستارمر لم يُدعَ إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حين وجهت دعوات لـ12 من الزعماء العالميين، وعزا ذلك إلى حقيقة أن ستارمر وحكومته "انتقدوا الرئيس ترامب علنا".
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وكتب ماسك في تعليقه أن ستارمر "أرسل عملاء إلى أمريكا لنسف الانتخابات (الرئاسية) الأمريكية!".
(روسيا اليوم)
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