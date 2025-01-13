في توقيت ملفت.. مفاجأة من روسيا وإيران قبل 3 أيام من تنصيب ترامب

في توقيت ملفت إذ يأتي قبل 3 أيام فقط من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تعتزم روسيا وإيران توقيع اتفاق استراتيجي.



فقد أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان سيجريان محادثات في موسكو يوم 17 كانون الثاني، وسيوقعان بعد ذلك اتفاق شراكة استراتيجية شاملة طال انتظاره.

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كما أضاف أن الرئيسين سيناقشان خيارات لتوسيع نطاق العلاقات بين بلديهما بشكل أكبر، منها خيارات في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية والمجالات الإنسانية.



كذلك، سيبحثان قضايا إقليمية ودولية. (العربية)