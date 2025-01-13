الكرملين يكشف عن موعد محادثات بين بوتين وبيزشكيان

أعلن الكرملين، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، الجمعة، بشأن توسيع التعاون ومناقشة القضايا المطروحة على الأجندة الإقليمية والدولية.



وقال الكرملين: "بوتين و بيزشكيان يعتزمان توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران وعقد مؤتمر صحافي مشترك".

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