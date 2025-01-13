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عربي-دولي

الكرملين يكشف عن موعد محادثات بين بوتين وبيزشكيان

Lebanon 24
13-01-2025 | 09:06
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أعلن الكرملين، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، الجمعة، بشأن توسيع التعاون ومناقشة القضايا المطروحة على الأجندة الإقليمية والدولية.

وقال الكرملين: "بوتين و بيزشكيان يعتزمان توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران وعقد مؤتمر صحافي مشترك".
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