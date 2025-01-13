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مساحة حرائق لوس أنجلوس أكبر من إمارة ليختنشتاين

Lebanon 24
13-01-2025 | 10:50
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أعلنت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، أن حرائق لوس أنجلوس اجتاحت منطقة مساحتها أكبر من مساحة إمارة ليختنشتاين.


وذكرت الإدارة أن الحرائق أتت على 40306 فدانا (163 كيلومترا مربعا). تبلغ مساحة ليختنشتاين 160 كم مربعا.
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وأصدرت مقاطعة لوس أنجلوس أوامر إخلاء إلزامية لعشرات الآلاف من السكان، جراء حرائق الغابات الأكبر في تاريخ الولاية.
 
وكان رئيس الإطفاء في المقاطعة قد أقر في وقت سابق، بأن الموارد كانت محدودة بمكافحة حريق أو حريقين كبيرين.
 
وتفاقم الوضع بسبب الرياح القوية التي أدت إلى توقف عمليات الطيران مؤقتا وتركت صنابير مكافحة الحرائق في منطقة باليساديس غير صالحة للعمل.

وذكرت السلطات أن المساحة الإجمالية للحرائق تجاوزت 16 ألف هكتار، ولقي 24 شخصا حتفه ودُمر أكثر من 12300 مبنى، بما في ذلك منازل المشاهير.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن الطقس الجاف والعواصف زاد في انتشار الحريق بسرعة. (روسيا اليوم)
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