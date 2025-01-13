يقيم بشكل "سري" في إيطاليا.. طلب باعتقال ضابط إسرائيلي رفيع!

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وكشفت المنظمة عن سعيها لاعتقال غسان عليان، منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية.ومؤسسة "هند رجب" التي تعمل على متابعة الإجراءات القانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، تعتبر أن عليان هو مسؤول عن المجاعة في قطاع غزة، وأنه يقيم في الوقت الحالي بشكل سري في إيطاليا، بحسب ما افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرئيلية.وكشف رئيس مؤسسة هند رجب، دياب أبو جهجة، في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "الديمقراطية الآن" على قناة أميركية، عن تقديم المنظمة طلبا لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لاعتقال عليان، متهما إياه بالتورط في استخدام المجاعة كسلاح ضد المدنيين في غزة.وأوضح أبو جهجة أن عليان، الذي يتواجد حاليا في إيطاليا، لا يتمتع بأي حصانة قانونية.كما كشفت المؤسسة الحقوقية في منشور على منصة "إكس" أنها "رفعت قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية وأبلغت السلطات الإيطالية مطالبة بالاعتقال الفوري للواء غسان عليان، رئيس مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، الموجود حاليا في روما".وقالت إن عليان "أشرف على الحصار الكامل لغزة، وتسليح المجاعة واستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، في أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".وأضافت أنه "وفي غياب الحصانة بموجب القانون الدولي، تؤكد مؤسسة هند رجب أن إيطاليا ملزمة بالتحرك السريع".وقد سبق أن شغل عليان عدة مناصب في الجيش الإسرائيلي، منها رئيس الإدارة المدنية، ورئيس مقر القيادة المركزية، وقائد لواء غولاني. (سكاي نيوز)