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عربي-دولي

حزمت حقائبها.. هكذا تستعد "ميلانيا ترامب" للعودة إلى البيت الأبيض!

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:09
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أعلنت السيدة الأولى المقبلة، ميلانيا ترامب، أنها قد جهزت حقائبها واستعدت للعودة إلى البيت الأبيض، حيث سيكون لابنها بارون غرفة نوم خاصة.
 
كما تخطط لإعادة إحياء مبادرتها "بي بيست" التي تركز على تعزيز السلوك الصحي بين الأطفال.
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وقالت ميلانيا "لقد حزمت حقائبي بالفعل. وقمت باختيار الأثاث الذي يجب نقله. لذلك، الأمر مختلف تماما، إنه انتقال هذه المرة، للمرة الثانية".

وسيكون لدى ابنهما بارون 18 عاما، وهو طالب جديد في جامعة نيويورك، غرفة للإقامة فيها عند زيارته.

وأضافت ميلانيا ترامب إنها "لا تزال تقوم بتوظيف أعضاء فريقها وتخطط لإحياء وتوسيع مبادرتها "كن الأفضل"، والتي كانت تركز على رفاهية الطفولة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإساءة استخدام المواد الأفيونية".

وقالت ميلانيا ترامب أيضا في مقابلة مسجلة تم بثها في برنامج "فوكس ند فريندز" على قناة فوكس نيوز، إن فيلما وثائقيا عن حياتها والذي من المقرر أن توزعه "أمازون برايم فيديو" في وقت لاحق من العام الجاري كان فكرتها بناء على الاستقبال الذي حظيت به المذكرات التي أصدرتها العام الماضي.

ويعد الفيلم الوثائقي أحدث تعاون بين مؤسس أمازون جيف بيزوس والرئيس المنتخب دونالد ترامب.
 
وقد أعلنت الشركة في كانون الاول عن خطط للتبرع بمليون دولار لصندوق تنصيب الرئيس المنتخب، وقالت إنها ستبث أيضا حفل تنصيب ترامب في 20 كانون الاثني على خدمة "برايم فيديو" وهو تبرع منفصل بقيمة مليون دولار أخرى. (سكاي نيوز) 
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