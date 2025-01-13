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عربي-دولي

بعيدًا عن الضغوط الغربية.. إيران وروسيا تتفقان على شراكة استراتيجية "طويلة الأمد"

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:41
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كشف نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني جعفر قادري، أن "إيران وروسيا تسعيان إلى التعاون طويل الأمد ويمكنهما تعزيز المصالح المشتركة دون الخضوع لنفوذ واشنطن والغرب".

وقال قادري: "أعتقد أن إيران وروسيا شريكان استراتيجيان قادران على تعزيز المصالح المشتركة للبلدين والمصالح الإقليمية".
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أضاف: "هذا التعاون في مختلف المجالات يمكن أن يؤدي إلى تفاعل وشراكة طويلة الأمد، وهو ما يسمح للبلدين بالدفاع عن مصالحهما وتوسيع التعاون دون الخضوع لتأثير المطالبات غير العادلة من جانب الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الأخرى".
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