"شوكولاتة دبي" ممنوعة في ألمانيا بحكم قضائي.. ما السبب؟

قضت المحكمة الإقليمية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا اليوم الاثنين، بعدم السماح من الآن لسلسلة المتاجر المخفضة "ألدي زود" الألمانية ببيع شوكولاتة دبي الخاصة بها.

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ووفقا للحكم، لا يمكن تسمية منتج في ألمانيا بـ"شوكولاتة دبي" أو ما شابه ذلك إلا إذا تم إنتاجه في دبي أو كان له ارتباط جغرافي واضح مع دبي، ورأت المحكمة أنه بدون ذلك، فإن هناك خطر تضليل المستهلكين.وكانت "ألدي زود" طرحت في فروعها منذ كانون الاول الماضي منتج "شوكولاتة عليان دبي المصنوعة يدويا". ويجري إنتاج هذه الشوكولاتة في تركيا، كما هو مذكور على الجزء الخلفي من العبوة.ورأت المحكمة أن هذا الإيضاح غير كاف. واعتبرت المحكمة في حكمها أن التسمية قد تجعل المستهلكين يعتقدون "أن المنتج تم تصنيعه بالفعل في دبي وتم استيراده إلى ألمانيا". (روسيا اليوم)