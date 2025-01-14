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عربي-دولي

حلفاء ترامب بمجلس النواب يتداولون مشروع قانون لشراء غرينلاند

Lebanon 24
14-01-2025 | 00:44
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أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، الاثنين، أن حلفاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجمهوريون في مجلس النواب يحاولون حشد الدعم لمشروع قانون يجيز إجراء محادثات لشراء غرينلاند.

وقال مكتبا عضوي مجلس النواب الجمهوريين آندي أوجلز، الذي يقود مشروع القانون، وديانا هارشبرغر، إن المشروع يسمى "قانون جعل غرينلاندعظيمة مرة أخرى". وأورد موقع فوكس نيوز ديجيتال في وقت سابق نسخة من المسودة، وكان لها 10 رعاة مشاركين حتى صباح الاثنين.
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ويقول ترامب إنه يريد أن يجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة ولا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإقناع الدنمرك بتسليمها. وفاز الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب والشيوخ في الانتخابات الأميركية التي جرت في الخامس من تشرين الثاني.

وإذا أُقر مشروع القانون، فسيسمح للرئيس بالدخول في مفاوضات مع الدنمارك في 20 كانون الثاني، عندما يتولى ترامب منصبه.


ينص مشروع القانون على أن "الكونغرس يجيز بموجب هذا (الإجراء) للرئيس بدءا من الساعة 12:01 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 20 كانون الثاني 2025، السعي إلى الدخول في مفاوضات مع مملكة الدنمارك لضمان استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند".

ويضيف النص "في موعد لا يتجاوز خمسة أيام بعد التوصل إلى اتفاق مع مملكة الدنمرك فيما يتعلق باستحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، يجب على الرئيس أن يحيل الاتفاق إلى لجان الكونغرس المختصة، بما في ذلك جميع المواد والملاحق ذات الصلة".

وتخضع غرينلاند لسيطرة الدنمارك منذ عدة قرون، في السابق كمستعمرة والآن كإقليم شبه مستقل ضمن مملكة الدنمرك. وتخضع للدستور الدنمركي، مما يعني أن أي تغيير في وضعها القانوني يتطلب تعديلا دستوريا.

وقال رئيس الوزراء موتي إيجيدي، الذي كثف جهوده من أجل الاستقلال، مرارا إن الجزيرة ليست للبيع وإن الأمر متروك لشعبها لتحديد مستقبلهم. (سكاي نيوز)
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