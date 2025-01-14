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استشهاد 23 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على غزة

Lebanon 24
14-01-2025 | 02:17
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استشهد 9 فلسطينيين نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين ومنزلا غربي دير البلح، كما اندلعت النيران في استراحة تؤوي نازحين على الشريط الساحلي غربي المدينة، وفقا لما ذكره مراسلنا.

وفي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، استشهد 10 فلسطينيين بغارة أخرى استهدفت منزلا يؤوي نازحي في حي المنارة جنوبي المدينة، وقتلت سيدة وابنها نتيجة غارة ثانية استهدفت منزلهم في بلدة عبسان شرقي خان يونس.
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إلى ذلك، أعلن عن مقتل صحفي وابنته جراء غارة استهدفت منزلهم في حي الدرج شرقي مدينة غزة.


 وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الاول 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,584 مواطنا، وإصابة 109,731 آخرين.

هذا ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. (سكاي نيوز)
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