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بسبب اتفاق غزة.. بن غفير يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو

Lebanon 24
14-01-2025 | 06:44
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هدد إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني الإسرائيلي والمنتمي إلى أقصى اليمين اليوم الثلاثاء بالاستقالة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا وافق على الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حالياً في قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.
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وبن غفير، الذي لن يؤدي رحيله إلى سقوط حكومة نتنياهو، حث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على الانضمام إليه في محاولة أخيرة لمنع اتفاق وقف إطلاق النار الذي وصفه بأنه استسلام خطير لحركة حماس.

وقال بن غفير على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تلك الخطوة هي فرصتنا الوحيدة لوقف تنفيذ (الاتفاق) والحيلولة دون استسلام إسرائيل لحماس بعد أكثر من عام على حرب دامية سقط فيها أكثر من 400 جندي من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وللتأكد من أن موتهم لم يذهب سدى".
 
وأبدى سموتريتش أمس الاثنين اعتراضه على الاتفاق دون التلويح بالانسحاب من الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو. ومن المتوقع أن يدعم أغلبية الوزراء اتفاق وقف إطلاق النار المقسم إلى عدة مراحل والذي يهدف إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.
 
وأعاد بن غفير التأكيد على تعليقات سموتريتش أمس الاثنين بأن إسرائيل يتعين عليها مواصلة حملتها العسكرية في قطاع غزة حتى استسلام حماس. (العربية)
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