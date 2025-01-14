كيف ستُوجّه حماس وإسرائيل "ضربة استراتيجية" لإيران؟

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ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت إنّ الصفقة المنتظرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ستكون ضربة استراتيجية لم تتوقعها إيران، كما أنها ستتسبّب بتغير الشرق الأوسط.وقال بيني سباتي الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن الاتفاق الذي يتشكل بين إسرائيل وحماس يمثل تغييراً جذرياً في ميزان القوى الإقليمي، ويشكل ضربة استراتيجية لموقف إيران في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن هذا التوقيت ليس مناسباً لإيران بعد الضربات التي تلقتها والتي تمثلت في القضاء على إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على الأراضي الإيرانية، وسقوط الرئيس السوري بشار الأسد.وأضاف بيني سباتي، أن سلسلة الأحداث الأخيرة تشكل ضربة كبيرة للاستراتيجية الإيرانية، بعدما كانت طهران تحاول باستمرار خلق حالة من عدم الاستقرار، و المزيد من التحديات والتخبط، مستطرداً: "هذا الاتفاق الناشئ يقوض هذه الاستراتيجية".وأشار إلى أن الوضع الجديد يكشف عن حدود القوة الإيرانية، فلم يعد يمكن طهران تخريب الصفقة فعلياً عبر سوريا، كما لا يمكنها تفعيل وكلائها، ولا التدخل بأي طريقة سلبية، وهذا يُعد مكسباً كبيراً لإسرائيل، وخسارة كبيرة لإيران.وتقول الصحيفة إن هذا يأتي في ظل تغييرات في هيكل القوة الإقليمية، حيث أوضح الكاتب أن العناصر السنية ستتقارب بعد سقوط بشار الأسد في سوريا، وهو اتجاه ضد الاستراتيجية الإيرانية.وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة الأميركية، يرى أنه سيكون على الإيرانيين استفزاز الرئيس المنتخب دونالد ترامب بدرجة كافية حتى يتحرك ضدهم، معلقاً: "لقد خرجوا من كافة أنواع الحروب، ولا أعتقد أنهم سيندفعون الآن إلى حرب أخرى، ولذلك، ما لم يخرج الإيرانيون حقاً عن مكانهم المنطقي، ويصابون بالجنون بطريقة لا يمكن التسامح معها، فقد تنظر الولايات المتحدة إلى الرد العسكري كمحاولة للردع".ونقلت معاريف عن بيني سباتي، أن الصفقة تمثل تغييراً جوهرياً، وتُبعد التوتر الذي يسعى إليه الإيرانيون عن المنطقة، عن طريق فقدان "أداة التشجيع" المتعلقة بالرهائن المحتجزين في غزة، ولذلك، قد تكون بداية حقبة جديدة في علاقات القوى بالشرق الأوسط. (الامارات 24)