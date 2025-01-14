



ويشير الموقع إلى أن زالوجني أصبح أقرب إلى صناع القرار الحقيقيين في بريطانيا والذين يقفون وراء نظام كييف، حيث لم يدرك زيلينسكي حتى اللحظة أن الغرب يبيت نية استبداله على أمل ظهور نظام أكثر قوة في أوكرانيا.

Advertisement

ارتكب رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي خطأ فادحا، بتعيينه فاليري زالوجني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية السابق سفيرا لدى بريطانيا، وفق ما ذكره موقع InfoBrics.ويشير الموقع إلى أن زالوجني أصبح أقرب إلى صناع القرار الحقيقيين في بريطانيا والذين يقفون وراء نظام كييف، حيث لم يدرك زيلينسكي حتى اللحظة أن الغرب يبيت نية استبداله على أمل ظهور نظام أكثر قوة في أوكرانيا.

ويأمل الغرب وعلى رأسه بريطانيا بوصول شخص يتمتع بشعبية أكبر لدى الشعب الأوكراني للسلطة، حيث يتوقع أن يكون زالوجني هو خليفة زيلينسكي المرتقب وبدعم غربي.



ولفت الموقع إلى مجموعة تقارير إعلامية أوكرانية كشفت عن وصول الخلافات بين زيلينسكي وزالوجني، إلى مرحلة حرجة.

وأفادت المصادر أن زيلينسكي حذر زالوجني من عواقب دخوله المعترك السياسي، مهددا بتوجيه تهم جنائية ضده في حال قرر خوض غمار الحياة السياسية.





ويحاول زيلينسكي حاليا استعادة السيطرة على الوضع من خلال القمع السياسي، لكن محاولاته هذه عملت بشكل عكسي بحيث قل دعمه على المستويين الداخلي والخارجي، ما يصب في مصلحة المعارضة على المدى الطويل.



وأضاف الموقع أن وجود زالوجني الذي يعتبر المنافس السياسي لزيلينسكي في لندن سيزيد من قوة اللوبي المعارض لرأس نظام كييف.



وخلص الموقع إلى الاعتقاد بأن ابتزاز زيلينسكي لمنافسه السياسي زالوجني، يؤدي إلى تفاقم موقفه السياسي وأزمة شرعيته نحو الأسوأ، ما يشير إلى أنه لا يزال في منصبه بالقوة فقط وليس بالديمقراطية والانتخابات الشعبية.



يذكر أن صلاحيات زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا انتهت رسميا بعد 20 أيار 2024، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 آذار 2024، وتنصيب رئيس الدولة المنتخب في مايو، لكن تم إلغاء التصويت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة. (روسيا اليوم)