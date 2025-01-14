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عربي-دولي

مجلس الوزراء السعودي: لا مكان للإرهاب في سوريا

Lebanon 24
14-01-2025 | 09:16
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شدد مجلس الوزراء السعودي خلال انعقاده برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن لا مكان للإرهاب في سوريا.

وأشاد المجلس بالمشاركة الدولية الواسعة في الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا التي استضافتها السعودية سعيا إلى بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق على الصعيدين الإنساني، والاقتصادي، وتقديم العون والمساندة له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
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وجدد مجلس الوزراء السعودي مطالبة المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين والأعراف الدولية، فضلاً عن التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها؛ للحد من تفاقم أزمات المنطقة ومحاولات تقويض المساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل. (روسيا اليوم)
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