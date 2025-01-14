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عربي-دولي

بسبب ترامب.. الاتحاد الأوروبي يُعيد النظر في التحقيق مع شركات التكنولوجيا

Lebanon 24
14-01-2025 | 10:27
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ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن المفوضية الأوروبية تقوم بإعادة النظر وتقييم تحقيقاتها مع عمالقة التكنولوجيا، آبل وميتا وألفابت، التابعة لغوغل.


ووفق الصحيفة، حثت الشركات التكنولوجية الكبرى، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على التدخل ضد ما وصفته بـ "التطبيق المفرط" لقوانين الاتحاد الأوروبي.
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وقال مصدر للصحيفة إن تداعيات رئاسة ترامب كانت أحد العوامل المؤثرة فى هذه المراجعة، وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن إجراء تحقيقات مع بعض أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم بسبب ممارسات غير تنافسية. (اليوم السابع)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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