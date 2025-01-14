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تمهيدًا لإعلان وقف إطلاق النار في غزة.. خطوة جديدة نفذتها إسرائيل

Lebanon 24
14-01-2025 | 11:14
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كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاؤ، بأن "الجيش الإسرائيلي بدأ تفكيك قطع عسكرية في محور "نتساريم" وسط قطاع غزة، في خطوة وصفها البعض بأنها تمهيد لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس".

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وفي السياق نفسه، قالت مصادر محلية وشهود عيان في غزة لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب ا)، إن ليات نقل عسكرية دخلت محور "نتساريم"، الذي يعد من النقاط الاستراتيجية الهامة في القطاع، حيث يتم تقسيم غزة إلى نصفين ( شمال وجنوب ) ،وبدات بعملية تفكيك الأبراج العسكرية في غرب المحور .

وقال الشهود إنهم شاهدوا عمالاً إسرائيليين يعملون أيضا على تفكيك قطع عسكرية داخل المحور.وإشار الشهود ان الجيش الإسرائيلي قام فعليا بازالة أبراجا للمراقبة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي لم يعلق رسميا على عمليات التفكيك في المنطقة.

وأعلنت قطر إن إسرائيل وحماس وصلتا إلى "أقرب نقطة"، حتى ال ن، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة . (سكاي نيوز) 

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