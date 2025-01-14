Advertisement

عربي-دولي

مصر: مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة قيد التفاصيل النهائية

Lebanon 24
14-01-2025 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1306052-638724790982984763.jpg
Doc-P-1306052-638724790982984763.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة وذلك بعد وقف إطلاق النار المرتقب.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع وزير خارجية لوكسمبورغ زافيير بيتل، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى قيد "التفاصيل النهائية" وأنها بلغت أقرب نقطة لإعلان اتفاق.
Advertisement
وأوضح عبد العاطي أن "مصر مستعدة حينما تسمح الظروف بعد وقف إطلاق النار في غزة بأن تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار بالقطاع".
وشدد الوزير المصري أن الوقت أزف لتوافر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-01-14
16:46 | 2025-01-14
16:36 | 2025-01-14
16:35 | 2025-01-14
16:29 | 2025-01-14
16:17 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24