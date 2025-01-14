مصر: مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة قيد التفاصيل النهائية

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(روسيا اليوم)

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة وذلك بعد وقف إطلاق النار المرتقب.وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع وزير خارجية لوكسمبورغ زافيير بيتل، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى قيد "التفاصيل النهائية" وأنها بلغت أقرب نقطة لإعلان اتفاق.وأوضح عبد العاطي أن "مصر مستعدة حينما تسمح الظروف بعد وقف إطلاق النار في غزة بأن تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار بالقطاع".وشدد الوزير المصري أن الوقت أزف لتوافر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.