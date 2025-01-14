بعد الحرائق الكارثية.. مطالبات بنقل أولمبياد 2028 من لوس أنجلوس

بعد الحرائق الكارثية التي اجتاحت لوس أنجلوس وأودت بحياة 24 شخصًا، ظهرت مطالبات بسحب حق استضافة أولمبياد 2028 من المدينة بسبب القلق بشأن جاهزيتها وضمان سلامة الألعاب.

ورغم أن الحرائق لم تصل إلى مواقع المنافسات الأولمبية، إلا أن الخبراء يلفتون إلى التحديات الكبيرة التي قد تواجهها المدينة، خصوصًا مع احتمال تكرار الكوارث في المستقبل بسبب تغير المناخ. ومع ذلك، يشير بعض المحللين إلى أن إلغاء أو نقل الألعاب أمر غير محتمل. من جهة أخرى، اقترح البعض نقل الأولمبياد إلى باريس في حال لم تتمكن لوس أنجلوس من استضافة الحدث، في حين أكد حاكم ولاية كاليفورنيا أن التخطيط للأولمبياد يسير بشكل صحيح.(الجزيرة)