نتنياهو يتلقى تحديثًا حول الهدنة في غزة.. وهذا موعد تنفيذ الصفقة

أعلنت القناة 12 الاسرائيلية، أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى من رئيس الموساد تحديثا حول ما تم الاتفاق عليه، وبحسب التقديرات فإن الاتفاق سيتم خلال الـ 24 ساعة القادمة".



Advertisement وأجرى نتنياهو محادثات مع رئيس الموساد دافيد برنياع المتواجد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقود الوفد الإسرائيلي المفاوض، ليطلع على آخر التطورات. وأجرى نتنياهو محادثات مع رئيس الموساد دافيد برنياع المتواجد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقود الوفد الإسرائيلي المفاوض، ليطلع على آخر التطورات.

فيما زعم مسؤول إسرائيلي رفيع أن حماس لم تقدم ردها النهائي على مسودة الاتفاق المقترح.



وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن رئيس الموساد أطلع نتنياهو على حول النقاط التي تم الاتفاق عليها، وتلك التي لا تزال عالقة، وقالت القناة 12 إنه لم يتم الاتفاق بعد بين إسرائيل وحماس على ترتيب مراحل تنفيذ الصفقة، باستثناء الأيام السبعة الأولى.



وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" مساء الثلاثاء، أن الوسطاء أبلغوا إسرائيل بوجود تأخير في رد حماس على مسودة الاتفاق؛ وأشارت إلى أن الوسطاء أكدوا أنهم يمارسون ضغوطًا كبيرة على حماس لتقديم رد في أقرب وقت ممكن، على الرغم من هذا التأخير.



وأفادت القناة نقلا عن مصادر مطلعة بأن "رد حماس قد يصل في أي لحظة، حيث وصلت المفاوضات إلى مراحلها النهائية"، فيما ذكرت القناة 12 أنه من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، أو في غضون يومين كحد أقصى. وأضافت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن تنفيذ وقف إطلاق النار سيبدأ صباح يوم الأحد المقبل.



وقالت القناة 12 إن التقديرات تشير إلى إمكانية إبرام الاتفاق خلال الـ24 ساعة القادمة، فيما تستعد رئاسة الحكومة لدعوة فورية لانعقاد المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) والحكومة. وأضافت أنه "في حال توقيع الاتفاق خلال اليومين المقبلين، من المتوقع أن تبدأ أولى عمليات الإفراج عن الأسرى يوم الأحد". (روسيا اليوم)