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عربي-دولي

ألمانيا تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

Lebanon 24
14-01-2025 | 15:45
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أعلنت الحكومة الألمانية عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل طائرات مسيرة، ومدرعات، وذخائر للدبابات والمدفعية.

ونشرت الحكومة الألمانية على موقعها، قائمة المعدات التي قررت تقديمها للقوات الأوكرانية.
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وتشمل المساعدات أكثر من 700 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع، بما فيها 600 طائرة قتالية من نوع HF-1، و50 طائرة استطلاعية من نوع Vector مع قطع الغيار لها، و46 طائرة استطلاعية من نوع RQ-35 Heidrun وكذلك 43 طائرة مسيرة من نوع Songbird للاستطلاعات أيضا.

وقدمت ألمانيا للقوات الأوكرانية قذائف للدبابات من نوع "ليوبارد 1" و14 ألفا من قذائف المدفعية من عيار 155 ملم و19 ألف قذيفة مدفعية من عيار 152 ملم.

وستحصل أوكرانيا كذلك على 20 عربة مدرعة من نوع MRAP.

وتم الإعلان عن المساعدات العسكرية الألمانية الجديدة على خلفية زيارة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لكييف.

وتعتبر ألمانيا أكبر داعم في أوروبا وثاني أكبر داعمي أوكرانيا في العالم بعد الولايات المتحدة. (روسيا اليوم) 
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