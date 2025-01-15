قليل الخبرة.. "رجل البنتاغون" يواجه استجواباً شرساً

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تعرض بيت هيغسيث، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لقيادة وزارة الدفاع البنتاغون، لاستجواب قاسي من الديمقراطيين خلال جلسة تأكيد تعيينه التي جرت الثلاثاء، حيث تم تسليط الضوء على قلة خبرته، مزاعم حول إفراطه في شرب الكحوليات، معارضته السابقة لمشاركة النساء في القتال، إضافة إلى قضايا أخرى. ورغم هذه الانتقادات، خرج هيغسيث سالماً بفضل دعم الجمهوريين.هيغسيث، المذيع السابق في شبكة فوكس نيوز والعسكري المخضرم الحائز على عدة أوسمة، يعد من الشخصيات المثيرة للجدل التي تم ترشيحها لهذا المنصب. ومع ذلك، تمكن من اجتياز الجلسة التي استمرت أربع ساعات دون أن يرتكب أي خطأ كبير، وحظي بتأييد حاسم من السناتور الجمهورية جوني إيرنست، التي تتمتع بنفوذ كبير في حزبها.وخلال الجلسة، أشاد عدد من أعضاء اللجنة الجمهوريين بهيغسيث البالغ من العمر 44 عامًا، رغم انتقاداته السابقة لمبادرات التنوع والمساواة والاندماج في الجيش. وفي كتابه الأخير، تساءل عن ما إذا كان أعلى جنرال أميركي تولى المنصب بسبب لونه الأسود.عندما سُئل عما إذا كان سيُقيل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي.كيو براون في حال توليه الوزارة، رفض هيغسيث استبعاد هذا الاحتمال، قائلاً إنه سيقوم بمراجعة شاملة. وأضاف أن "كل ضابط كبير سيخضع لإعادة التقييم بناءً على الجدارة والمعايير والقدرة على القتال والالتزام بالأوامر القانونية".قبل ترشيحه، كان هيغسيث قد عارض بشدة تولي النساء الأدوار القتالية، لكنه تراجع عن هذا الموقف خلال الجلسة. وفي معرض رده على تصريحات السناتور الديمقراطي جاك ريد، الذي شكك في مؤهلاته للمنصب، أصر هيغسيث على أنه مستعد لتلبية متطلبات المنصب.شهدت الجلسة أيضًا تسليط الضوء على مزاعم اعتداء جنسي ضد هيغسيث في عام 2017، والتي لم تؤدِ إلى توجيه اتهامات. كما تم اتهامه بالإفراط في شرب الكحول وسوء الإدارة المالية في منظمات قدامى المحاربين. وفي رد على هذه الاتهامات، تعهد هيغسيث بالامتناع عن شرب الكحول إذا تم تأكيد تعيينه، نافياً ارتكاب أي مخالفات مالية.السناتور الديمقراطية كيرستن غيليبراند انتقدت هيغسيث بسبب تصريحاته السابقة عن النساء في الجيش، مؤكدة أنه سيتعين عليه تغيير نظرته بشكل جذري بالنظر إلى أن النساء يشكلن 18% من الجيش الأميركي. من جانبها، هاجمت السناتور الديمقراطية تامي داكوورث، وهي عسكرية سابقة فقدت ساقيها في العراق، هيغسيث بسبب نقص خبرته في السياسة الخارجية والإدارة.وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه البعض أن يصوتوا ضد هيغسيث، أكد العديد من الجمهوريين دعمهم له، بما في ذلك السناتور إيرنست، التي قالت بعد الجلسة إنها ستدعم ترشيح هيغسيث للمنصب.إذا تم تأكيد ترشيحه، من المرجح أن يسعى هيغسيث لتحقيق وعود ترامب بالتخلص من الجنرالات الذين يُتهمون بتطبيق سياسات التنوع في الجيش الأميركي.