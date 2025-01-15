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سموتريتش: نعيش وقتا حاسما ومصيريا

Lebanon 24
15-01-2025 | 01:39
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قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسائيل سموتريتش، الأربعاء، إنه يعمل في هذه اللحظات "المصيرية" على تحقيق أهداف الحرب.

وأضاف: :نحن في لحظة حاسمة ومصيرية لأمن دولة إسرائيل ومستقبلها ووجودها، ما يشغل تفكيري، وما أضعه نصب عيني، هو أمر واحد فقط أعمل عليه بكل خشوع وتقدير، وهو تحقيق جميع أهداف الحرب: النصر الكامل، التدمير التام لحماس عسكريا ومدنيا، وإعادة جميع أسرانا إلى الوطن".
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وتابع: "بطبيعتي، وكما أفعل في مثل هذه اللحظات، أتعامل مع هذه الأمور بهدوء، خلف الأبواب المغلقة، من خلال حوار موضوعي، جاد، عميق ومكثف. الشيء الوحيد الذي يشغلني هو كيفية تحقيق النصر، وكيفية القضاء على حماس، وكيفية إعادة جميع أسرانا إلى منازلهم. لن أرتاح ولن أهدأ حتى تحقيق هذه الأهداف".
 
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