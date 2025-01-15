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وزير الخارجية المصري يزور السودان

Lebanon 24
15-01-2025 | 02:44
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توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، إلى مدينة بورسودان، في زيارة تستهدف بحث وتعزيز العلاقات الثنائية، وتناول آخر مستجدات الأوضاع فى السودان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين في السودان، والبناء على الزيارات الوزارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، ومواصلة تقديم الدعم للسودان.
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