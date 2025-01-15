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عربي-دولي
قبل خروج بايدن من البيت الأبيض... رصد شاحنات وهذا ما كانت تنقله
Lebanon 24
15-01-2025
|
06:34
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تستعدّ لمغادرة البيت الأبيض.
ورصدت وكالة "أسوشيتد برس" شاحنات "مخصصة لنقل وثائق وممتلكات إدارة بايدن ونقلت عن متحدثة البيت الأبيض، كارين جان بيير قولها: "سنبذل كل ما في وسعنا لنكون حذرين، ونتبع القواعد، وأن نقوم بذلك بشكل صحيح، وفقا للتقاليد، كما يريد الرئيس حقا".
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وأشارت الوكالة إلى أن الإدارة تعد "بتنفيذ بروتوكول جديد وأكثر أمانا لفحص وتصنيف الوثائق". ومع ذلك، لم يتم الكشف بعد عن توصيات مجموعة العمل الخاصة التي تم تشكيلها في بداية عام 2024 لوضع أفضل الممارسات لحماية المعلومات السرية أثناء تغيير الإدارة.
وتذكر الوكالة أن بايدن واجه مشاكل سابقة مع الوثائق السرية، وذلك بعد العثور على مواد سرية في مرآب منزله في ولاية ديلاوير وفي مكتبه في واشنطن بعد مغادرته منصب نائب الرئيس في عام 2017.
وأدى العثور على تلك الوثائق إلى إطلاق تحقيق اتحادي. ووصف تقرير صدر آنذاك بايدن بأنه "رجل مسن يعاني من ضعف الذاكرة". وأثار هذا الوصف مخاوف لدى العامة حول قدرات الرئيس العقلية.
كما أدت الشكوك حول قدرة بايدن على الاستمرار في إدارة البلاد في النهاية إلى قراره بالانسحاب من السباق الرئاسي. (روسيا اليوم)
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