بصواريخ ومسيّرات.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أميركية

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وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان إنّهم نفذوا "عملية عسكرية، استهدفت حاملة الطائرات الأميركية يو أس أس هاري ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر".أضاف أن الهجوم كان "بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك خلال محاولتهم تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن".وردا على سؤال من وكالة فرانس برس، أكد مسؤول دفاعي أميركي أن "جميع الأفراد بخير ولم تتضرر أي من السفن أو المعدات الأميركية"، من دون أن يؤكد وقوع الهجوم من عدمه.