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عربي-دولي

"أشياء عظيمة آتية".. هكذا علق ترامب على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
15-01-2025 | 12:30
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.

وقال ترامب، في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط".
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أضاف: "سيتم إطلاق سراحهم قريبا. شكرًا لكم!"، مشيراً إلى أنّه "سنعمل مع إسرائيل والشركاء لضمان ألا تشكل غزة مصدر تهديد مجددا".
تابع ترامب: "سنواصل تعزيز السلام من خلال القوة في جميع أنحاء المنطقة".

وأكّد ترامب: "سأعمل على البناء على الاتفاقيات الإبراهيمية وتوسيع نطاقها"، معتبراً أن "اتفاق غزة ليس سوى بداية لأشياء "عظيمة" آتية لأميركا والعالم". 

يأتي ذلك فيما أعلن مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
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