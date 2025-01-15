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عربي-دولي

الخارجية التركية: عرضنا على الإدارة السورية دعما عملياتيا ضد "داعش"

Lebanon 24
15-01-2025 | 13:35
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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إن تركيا عرضت على الإدارة السورية الجديدة تقديم الدعم العملياتي فيما يتعلق بمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، الذي يجري أول زيارة رسمية له إلى العاصمة التركية أنقرة.
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وأشار فيدان، إلى أن صفحة جديدة فُتحت في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وقال إنه ينبغي للإدارة الجديدة في سوريا والمجتمع الدولي استغلال هذه الفرصة بشكل صحيح.
وأكد فيدان، على أهمية تأسيس عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية السوريين.
وأضاف: "لقد حان الوقت لجميع المجموعات الدينية والعرقية والطائفية في سوريا لاحتضان بعضها البعض".
وأردف فيدان: "من دواعي السرور أن الإدارة الجديدة تعمل وفق نهج شامل، وتركيا تدعم جهود عقد مؤتمر الحوار الوطني لتعكس إرادة كل المكونات في سوريا".
ولفت إلى ضرورة تقديم المجتمع الدولي كافة أشكال الدعم لسوريا التي تشهد نقطة تحول تاريخية.
وقال فيدان: "يجب أن نساعد الشعب السوري للنهوض على قدميه، ويجب أن ننظر إلى سوريا كساحة للتعاون لا ساحة للمنافسة".
من جهة أخرى، كشف فيدان، أن القنصلية العامة التركية في مدينة حلب (شمالي سوريا) ستبدأ عملها في 20 كانون الثاني الجاري.
(الاناضول)
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