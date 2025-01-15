بعد إنتهاء حرب غزة.. ما هو أول طلب للسيسي؟

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وقال السيسي في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، مساء الأربعاء: "مع هذا الاتفاق، أؤكد أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع".وأكد أن "مصر ستظل دائما وفية لعهدها داعمة للسلام العادل وشريكا مخلصا في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".وأعلن مساء اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، وتمتد المرحلة الأولى للاتفاق إلى 42 يوما.