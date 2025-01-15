من أنهى حرب غزة؟ بايدن أم ترامب؟

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نسب الرئيس الأميركي جو بايدن الفضل في إنهاء حرب غزة إليه، قائلا إن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة اعتمد على إطار العمل الذي طرحه في السابق"، بينما قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه "لولا نجاحه في الانتخابات ما كان للاتفاق أن يتم".وفي إعلانه عن وقف إطلاق النار، أشار بايدن إلى أن الاتفاق النهائي يعكس إلى حد كبير إطار الاقتراح الذي طرحه في أيار الماضي. وابتسم عندما سأله أحد المراسلين عمن ينسب له الفضل في إعلان الاتفاق قائلاً: "هل هذه مزحة؟".وقال بايدن في "خطاب الوداع"، الذي ألقاه مساء الأربعاء من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: "طور فريقي هذه الخطة وتفاوض عليها، وسيتم تنفيذها إلى حد كبير من قبل الإدارة القادمة. لهذا السبب طلبت من فريقي إبقاء الإدارة القادمة على اطلاع كامل".وسارع ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإعلان عن أنه هو صاحب الفضل في الانفراجة التي جاءت بعد أشهر من المفاوضات.وكان ترامب قد حذّر مراراً من "جحيم" قد يشتعل في الشرق الأوسط، إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق، قبل تنصيبه المقرر يوم الاثنين.وقال ترامب: "هذا الاتفاق الملحمي لوقف إطلاق النار ما كان ليتم لولا انتصارنا التاريخي في تشرين الثاني، إذ أشار ذلك للعالم أجمع أن إدارتي ستسعى إلى السلام والتفاوض على الصفقات لضمان سلامة جميع الأمريكيين وحلفائنا".وأرسل ترامب مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف للمشاركة في المحادثات في الدوحة، حيث ظل هناك خلال آخر 96 ساعة من المفاوضات التي أفضت إلى إعلان الاتفاق.وفي إفادة للصحفيين، أشاد مسؤول كبير في إدارة بايدن بمبعوث ترامب لمساعدته في التوصل إلى الاتفاق، مشيراً إلى أنه عمل جنباً إلى جنب مع مبعوث بايدن، بريت ماكجورك، الذي كان في الدوحة منذ الخامس من كانون الثاني.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، إن "بايدن أراد مشاركة فريق ترامب لأن الرئيس المنتخب هو من سيتولى مهمة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".وقال بايدن، الذي ينهي مسيرة امتدت نحو 50 عاماً من العمل السياسي في أميركا: "خلال الأيام القليلة الماضية، كنا نتحدث كفريق واحد".ولم يقدم بايدن تفاصيل خارج الخطوط العريضة المعروفة للاتفاق، لكنه أشار إلى أنه يعتقد أنه قد يمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.وقال: "بالنسبة للشعب الفلسطيني، مسار موثوق به لدولة خاصة بهم. وبالنسبة للمنطقة، مستقبل من التطبيع والتكامل بين إسرائيل وجميع جيرانها". (ارم نيوز)