سلاح "فتاك" تمتلكه دولة عربيّة يُثير رعب إسرائيل... ما هو؟

ذكر موقع "روسيا اليوم" أن مجلة "الدفاع الإسرائيلية" التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي كشفت عن قلق الأوساط العسكرية الإسرائيلية من سلاح خطير بحوزة القوات البحرية المصرية.

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هذا السلاح هو مدافع K9 المضادة للسفن، والتي تُعد واحدة من أكثر الأنظمة المدفعية تطورًا في العالم.وتناولت المجلة، تحت عنوان "رأس الحربة البحرية المصرية: المدافع المضادة للسفن K9"، التطورات الأخيرة في ترسانة الجيش المصري، مشيرة إلى أن حصول مصر على مدافع K9 عيار 155 ملم يمثل إنجازًا كبيرًا في تحديث القوات المسلحة المصرية، ويُعد خطوة مهمة في تغيير موازين القوى الإقليمية.وأوضحت المجلة أن هذه المدافع المتطورة، المصنعة من قبل شركة "هانوا للطيران" الكورية الجنوبية، تتمتع بقدرات هائلة في مكافحة السفن، بالإضافة إلى مرونتها وقدرتها على التكيف مع استراتيجيات الدفاع الساحلي الحديثة.وأشارت إلى أن نظام K9 كان يُستخدم في الأصل لتوفير الدعم الناري غير المباشر في العمليات البرية، لكنه أثبت فعاليته في المهام المضادة للسفن خلال التجارب التي أجرتها مصر قبل إتمام الصفقة.ومن المتوقع أن يعزز هذا النظام شبكة الدفاع الساحلي المصرية، حيث يوفر حلاً متنقلاً وفعّالاً من حيث التكلفة لمواجهة التهديدات البحرية في المياه الاستراتيجية.وأكدت المجلة أن مصر أصبحت أول دولة من بين عشر دول تدمج قدرات مكافحة السفن في مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع K9 Thunder، مما يمثل تطورًا رائدًا في استخدام هذا النظام الذي صُمم في الأصل للعمليات البرية وأُعيد تجهيزه للدفاع البحري.وكشفت شركة "هانوا للطيران" عن تصدير 51 مركبة K11 للتحكم في اتجاه النيران و216 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع K9A1 إلى مصر.وتتميز هذه الصفقة بتعديل مركبات K11 خصيصًا لمهام مكافحة السفن، مما يضع مصر في موقع الريادة في هذا الابتكار الاستراتيجي. ونظام K9 Thunder، الذي يتمتع بسمعة ممتازة في الحروب البرية، يُظهر الآن إمكانات كبيرة في دوره الجديد كجزء من منظومة الدفاع الساحلي.وأشارت التقارير إلى أن مصر اختبرت إمكانات K9 المضادة للسفن قبل توقيع العقد الرسمي، مما يعكس الجدية في تعزيز القدرات الدفاعية.وتأتي هذه الخطوة في إطار اتجاه عالمي أوسع لاعتماد أنظمة K9، حيث قامت دول مثل كوريا الجنوبية وتركيا وبولندا والنرويج وإستونيا وفنلندا والهند وأستراليا ورومانيا بدمج هذه الأنظمة في ترساناتها العسكرية، مع تعديلها لتلبية الاحتياجات الدفاعية الخاصة بكل دولة.وبالإضافة إلى K9A1، أثارت المجلة إمكانية قيام مصر بتعزيز قدراتها المدفعية بشكل أكبر من خلال إدخال أنظمة مثل مدفعية الصواريخ بعيدة المدى K239 Chunmoo أو الإصدارات المتقدمة K9A2 وK9A3، مما قد يعزز المدى الاستراتيجي والمرونة التشغيلية للقوات المصرية.وأكدت المجلة أن هذه التطورات لن تعزز فقط البنية التحتية الدفاعية لمصر، بل ستضع أيضًا معيارًا جديدًا لأنظمة المدفعية الساحلية على مستوى العالم. ونظام K9 مزود بدروع فولاذية توفر الحماية ضد القذائف الخارقة للدروع والشظايا والألغام المضادة للأفراد، بالإضافة إلى نظام حماية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN) لحماية الطاقم في البيئات الخطرة.وتعمل مركبات K9 بمحرك ديزل قوي ينتج 1000 حصان، مما يمكنها من الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 67 كم/ساعة، مع مدى تشغيل يصل إلى 360 كم. كما يضمن نظام التعليق الهيدروليكي الهوائي قدرة المركبة على التحرك عبر مختلف التضاريس، بما في ذلك الصحاري والمناطق الثلجية والغابات والمناطق الجبلية.برزت مصر كأول دولة من بين عشر دول تدمج قدرات مكافحة السفن في مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع K9 Thunder، ويمثل هذا التطور تكيفًا رائدًا لنظام مدفعية K9، المصمم في الأصل للعمليات البرية والذي أعيد تجهيزه الآن للدفاع البحري.