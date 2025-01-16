20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دولة مُعرّضة لزلزال عنيف جدّاً... قوّته قد تصل إلى 9 وعدد الضحايا بالآلاف
Lebanon 24
16-01-2025
|
05:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنشر لجنة الزلازل الحكومية اليابانية سنوياً توقعاتها بشأن احتمالية حدوث الزلازل على حدود الصفائح التكتونية للصدوع النشطة.
ووفقاً لأحدث توقعات اللجنة، فإن احتمال وقوع زلزال بقوة 8 إلى 9 على مقياس ريختر في صدع نانكاي خلال الثلاثين عاماً المقبلة يبلغ حوالي 80%، مقارنة بتوقعها العام الماضي الذي كان يتراوح بين 70% و80%. كما أن احتمال وقوع زلزال كبير خلال السنوات الـ10 المقبلة يبلغ حوالي 30%، وفي الخمسين سنة المقبلة يصل إلى 90% أو أكثر.
Advertisement
وأشار الخبراء خلال مؤتمر صحفي إلى أن عدم حدوث زلزال متوقع يزيد من احتمالية وقوعه في المستقبل، لكن هذا لا يعني أن الاحتمالية تزداد بشكل كبير. وأكدوا أن الزلازل الأخيرة في منطقة هيوجا نادا، بما في ذلك الزلزال الذي وقع العام قبل الماضي وآخر في أغسطس الماضي، لا علاقة لها بصدع نانكاي.
كما رفعت اللجنة في تقريرها الجديد احتمال وقوع زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر في منطقة محافظة مياجي شمال شرق اليابان خلال الثلاثين عاماً المقبلة إلى 80-90%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع احتمال وقوع زلزال بقوة 7.9 على مقياس ريختر بالقرب من الجزء الشرقي لمحافظة أوموري خلال الفترة عينها إلى 20-40%. كما ارتفع احتمال وقوع زلزال بقوة 8 إلى 8.6 على مقياس ريختر في منطقة توكاتشي بهوكايدو خلال الثلاثين عاماً المقبلة إلى حوالي 20%.
ويزداد قلق علماء الزلازل من احتمال وقوع زلزال ضخم قريباً في صدع نانكاي، حيث تُسجل الزلازل القوية في هذه المنطقة مرة كل 100 إلى 150 عاماً. ومن المتوقع أن يشعر السكان بهزات قوية على طول الساحل الجنوبي لوسط هونشو، وكذلك في جزيرة شيكوكو والساحل الشرقي لجزيرة كيوشو. وقد يؤدي هذا الزلزال الضخم إلى حدوث تسونامي يتجاوز ارتفاعه 20 متراً في بعض المناطق. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يصل عدد الضحايا إلى أكثر من 320 ألف شخص، بينما قد يتجاوز عدد الجرحى 620 ألف شخص. كما يُتوقع إجلاء حوالي 9.5 مليون شخص من مناطقهم. (روسيا اليوم)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اسمان مطروحان لوزارة المالية.. من هما؟
Lebanon 24
اسمان مطروحان لوزارة المالية.. من هما؟
13:08 | 2025-01-15
15/01/2025 01:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته الماديّة صعبة... تدهور صحّة فنان معروف وانتشار فيديو له
Lebanon 24
حالته الماديّة صعبة... تدهور صحّة فنان معروف وانتشار فيديو له
10:01 | 2025-01-15
15/01/2025 10:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب في رسالة عاجلة لرئيس الجمهوريّة ولنواف سلام: أطالب بإعدام هذا الرجل
Lebanon 24
مايا دياب في رسالة عاجلة لرئيس الجمهوريّة ولنواف سلام: أطالب بإعدام هذا الرجل
09:23 | 2025-01-15
15/01/2025 09:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر كبير على الأرض... إكتشاف "قنبلة موقوتة" تُهدّد العالم
Lebanon 24
خطر كبير على الأرض... إكتشاف "قنبلة موقوتة" تُهدّد العالم
09:00 | 2025-01-15
15/01/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يجري بين برّي ونواف سلام
Lebanon 24
هذا ما يجري بين برّي ونواف سلام
12:50 | 2025-01-15
15/01/2025 12:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:06 | 2025-01-16
أميركا ستفرض عقوبات على البرهان
08:00 | 2025-01-16
سلاح "فتاك" تمتلكه دولة عربيّة يُثير رعب إسرائيل... ما هو؟
07:25 | 2025-01-16
إسبانيا ترفع علمها فوق سفارتها في دمشق
07:14 | 2025-01-16
تفجيرات وإطلاق نار... هذا ما قام به العدوّ اليوم في الجنوب
07:00 | 2025-01-16
لماذا وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار في هذا التوقيت؟.. تقرير يُجيب
06:43 | 2025-01-16
فيديو لإشكال كبير في دمشق... شاهدوا ما حصل بين سكان حيّ مسيحيّ ومسلّحين
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
16/01/2025 15:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
16/01/2025 15:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
16/01/2025 15:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24