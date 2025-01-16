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عربي-دولي

دولة مُعرّضة لزلزال عنيف جدّاً... قوّته قد تصل إلى 9 وعدد الضحايا بالآلاف

Lebanon 24
16-01-2025 | 05:59
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تنشر لجنة الزلازل الحكومية اليابانية سنوياً توقعاتها بشأن احتمالية حدوث الزلازل على حدود الصفائح التكتونية للصدوع النشطة.

ووفقاً لأحدث توقعات اللجنة، فإن احتمال وقوع زلزال بقوة 8 إلى 9 على مقياس ريختر في صدع نانكاي خلال الثلاثين عاماً المقبلة يبلغ حوالي 80%، مقارنة بتوقعها العام الماضي الذي كان يتراوح بين 70% و80%. كما أن احتمال وقوع زلزال كبير خلال السنوات الـ10 المقبلة يبلغ حوالي 30%، وفي الخمسين سنة المقبلة يصل إلى 90% أو أكثر.
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وأشار الخبراء خلال مؤتمر صحفي إلى أن عدم حدوث زلزال متوقع يزيد من احتمالية وقوعه في المستقبل، لكن هذا لا يعني أن الاحتمالية تزداد بشكل كبير. وأكدوا أن الزلازل الأخيرة في منطقة هيوجا نادا، بما في ذلك الزلزال الذي وقع العام قبل الماضي وآخر في أغسطس الماضي، لا علاقة لها بصدع نانكاي.

كما رفعت اللجنة في تقريرها الجديد احتمال وقوع زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر في منطقة محافظة مياجي شمال شرق اليابان خلال الثلاثين عاماً المقبلة إلى 80-90%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع احتمال وقوع زلزال بقوة 7.9 على مقياس ريختر بالقرب من الجزء الشرقي لمحافظة أوموري خلال الفترة عينها إلى 20-40%. كما ارتفع احتمال وقوع زلزال بقوة 8 إلى 8.6 على مقياس ريختر في منطقة توكاتشي بهوكايدو خلال الثلاثين عاماً المقبلة إلى حوالي 20%.

ويزداد قلق علماء الزلازل من احتمال وقوع زلزال ضخم قريباً في صدع نانكاي، حيث تُسجل الزلازل القوية في هذه المنطقة مرة كل 100 إلى 150 عاماً. ومن المتوقع أن يشعر السكان بهزات قوية على طول الساحل الجنوبي لوسط هونشو، وكذلك في جزيرة شيكوكو والساحل الشرقي لجزيرة كيوشو. وقد يؤدي هذا الزلزال الضخم إلى حدوث تسونامي يتجاوز ارتفاعه 20 متراً في بعض المناطق. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يصل عدد الضحايا إلى أكثر من 320 ألف شخص، بينما قد يتجاوز عدد الجرحى 620 ألف شخص. كما يُتوقع إجلاء حوالي 9.5 مليون شخص من مناطقهم. (روسيا اليوم)
 
 

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