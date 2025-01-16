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عربي-دولي

أميركا ستفرض عقوبات على البرهان

Lebanon 24
16-01-2025 | 08:06
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بعد ساعات قليلة من تأكيده أن الحرب في بلاده لن تتوقف إلا بشروط معينة، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس.
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وأضاف أحدها وهو دبلوماسي، أن سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية، وفق كلامه.

كما تابع أن منع وصول المساعدات، وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي، من الأسباب أيضاً. (العربية)
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