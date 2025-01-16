كيربي متفائل: " هدنة غزة ستطبق"

على الرغم من البلبلة التي حصلت خلال الساعات الماضية، إثر اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بتقديم طلبات جديدة، بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين الطرفين، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي مطمئن.

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وأوضح أن واشنطن على علم بالعثرات التي حصلت مؤخرا.

كما أكد في تصريحات لشبكة "أن بي سي"، اليوم الخميس، أنه سيتم التغلب على كل العقبات.



وأردف قائلا إن صفقة التبادل "يجب أن تحصل على موافقة الحكومة الإسرائيلية".



أما حين سئل عن سبب عدم وقف النار وتبادل الأسرى قبل أشهر، فقال كيربي إن "ما تغير هو أن حماس أصبحت أضعف حالياً وأكثر استعدادا للتوصل إلى اتفاق".

كما أقر بأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "ساعد بالتأكيد" في دفع الصفقة إلى الأمام. وقال: "له فضل كبير في ذلك".



لكنه أصر على أن أهل غزة أو عائلات الأسرى الإسرائيليين لا يهمهم كثيرا تلك النقطة، بل جل ما يهمهم عودة أولادهم إلى بيوتهم. (العربية)