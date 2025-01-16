سقوط البابا فرنسيس في مقرّ إقامته... ماذا كشف الفاتيكان عن وضعه؟

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قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس أُصيب في ساعده الأيمن جراء سقوطه في مقر إقامته، لكنه لم يصب بأي كسور.ووفقاً لـ"رويترز"، ذكر الفاتيكان في بيان: "هذا الصباح، بسبب سقوط في بيت القديسة مارتا، أُصيب البابا فرنسيس بكدمة في ساعده الأيمن، دون كسور. وتم تركيب جبيرة للذراع كإجراء احترازي".