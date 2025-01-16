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عربي-دولي

ألمانيا تطالب بإخراج القوات الروسية من سوريا

Lebanon 24
16-01-2025 | 11:16
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دعت ألمانيا، روسيا إلى إغلاق قواعدها العسكرية في سوريا وسحب جنودها من البلاد.
وقال منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا توبياس ليندنر، لمجلة دير شبيغل المحلية، الخميس، إن روسيا يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
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وأضاف ليندنر: "عندما نقول إن وحدة أراضي سوريا يجب أن تكون مصونة، فهذا ينطبق على جميع الأطراف وخاصة روسيا، يجب إغلاق القواعد الروسية في سوريا ويجب على موسكو سحب قواتها".
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن حربا ضد الشعب السوري من خلال دعم نظام بشار الأسد.
ولفت إلى أن السوريين لديهم ذكريات مؤلمة للغاية حول هذه القضية.
وردا على سؤال حول الاتفاقيات الثنائية الحالية التي تؤمن القواعد العسكرية الروسية في سوريا، قال ليندنر: "يمكن إنهاء الاتفاقيات. لكن القرار بالطبع يعود للسوريين أنفسهم".
وشدد على أن الوجود العسكري الروسي في سوريا له آثار أوسع على أمن أوروبا.
وأوضح المسؤول الألماني أن "الروس موجودون هناك (في سوريا) للعمل في البحر المتوسط وليبيا وإفريقيا".
واعتبر أن روسيا "أكبر تهديد للأمن الأوروبي في المستقبل المنظور". 
(الاناضول)
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