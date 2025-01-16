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عربي-دولي

تركيا تدين قرار واشنطن السماح ببيع الأسلحة لقبرص الرومية

Lebanon 24
16-01-2025 | 14:15
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أدانت وزارة الخارجية التركية، الخميس، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بيع الأسلحة إلى قبرص الرومية.
وقالت الخارجية التركية، في بيان: "ندين القرار الذي أصدرته واشنطن، والذي صنف فيه إدارة قبرص الرومية كدولة مناسبة لبيع السلاح وتقديم التدريب العسكري لها".
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وأضافت: "نعتبر هذا القرار، الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أنشطة التسلح في جزيرة قبرص، بمثابة خطأ جسيم".
وأكد البيان، على أهمية أن تتجنب جميع الأطراف المعنية للخطوات الاستفزازية وأن تتصرف بالحكمة، نظرا لأن المنطقة تمر بمرحلة حساسة للغاية.
وأعربت الخارجية التركية عن تطلعها في أن تتراجع الإدارة الجديدة للولايات المتحدة، التي ستتولى السلطة قريبا، عن هذه الخطوة الخاطئة التي اتخذها الرئيس الحالي جو بايدن.
وأضافت أن "تركيا باعتبارها الوطن الأم والدولة الضامنة، ستواصل دعم الخطوات التي ستتخذها جمهورية شمال قبرص التركية لزيادة قدرتها الدفاعية والردعية". (الاناضول)
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