صحفي ينفجر بوجه وزير الخارجية الأميركي.. إليكم ما قاله له (فيديو)

خلال القائه كلمة أمام الصحفيين مساء أمس، انفجر أحد الصحفيين غضباً بوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اذي كان يتحدث عن اتفاق وقف إطلاق النرا في قطاع غزة، بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة.

فقد قاطع الصحفي اليهودي ماكس بولمانتيل الوزير متسائلا:" لماذا سمحت باستمرار حرب إبادة في غزة، طالما أن الاتفاق كان موجودا منذ أيار الماضي" في إشارة إلى المسودة التي تحدث عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في الربيع الماضي.

كما اتهم الصحفي بلينكن بالمساومة والقبول بالإبادة، والانصياع للصهيونية.

كذلك اتهمه بمحاباة اللوبي الصهيوني، زاعماً أنه ووالده قبله كانا من أبرز الداعمين والمروجين لهذا اللوبي، الذي يتمتع بقوة وتأثير كبير في الولايات المتحدة.



وبينما تابع الصحفي كيل الاتهامات تقدم منه عدد من مساعدي بلينكن وحراس الأمن من أجل اخراجه من القاعة. (العربية)

Watch journalist and good friend @MaxBlumenthal confront Antony Blinken about ISrael's genocide



“Why did you keep the bombs flowing when we had a deal in May?…” pic.twitter.com/L9tlbm6ahy — Dr. Mads Gilbert (@DrMadsGilbert) January 16, 2025 Advertisement