منزل زعيم يهودي يتعرّض لهجوم في سيدني.. هذا ما حصل

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أعلنت السلطات الأسترالية عن تعرض منزل في سيدني، كان مملوكًا سابقًا لزعيم بارز في الجالية اليهودية، لعملية تخريب صباح الجمعة، حيث أضرمت النيران في سيارتين، ورُشّت إحداهما بعبارات معادية للسامية.ووصف رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، الهجوم، الذي يُعد الثالث من نوعه ضد الجالية اليهودية في المدينة خلال شهرين، بأنه "مروع ومثير للاشمئزاز"، مشيرًا إلى أن المنزل كان مملوكًا سابقًا لأليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي لليهود الأستراليين.وفي حين لم تؤكد الشرطة بعد ما إذا كان الهجوم مرتبطًا بالمقيمين السابقين، اعتبر مينز أن وقوع مثل هذه الحادثة في ذلك المكان تحديدًا لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة.وأفادت الشرطة بأن المنزل، الواقع في ضاحية دوفر هايتس، تعرض للرش بطلاء أحمر، فيما لم تُسجل أي إصابات جراء الحادث.(ارم نيوز)