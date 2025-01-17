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إقتصاد

خزائن روسيا تحت الضغط.. إنفاق ضخم للحرب يهدد الاحتياطيات

Lebanon 24
17-01-2025 | 03:00
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أنفقت روسيا نحو ربع الاحتياطيات القابلة للتسييل في صندوق الثروة الوطني خلال العام الماضي، في ظل تصاعد نفقات الحرب على أوكرانيا.

ورغم أن حجم الصندوق بقي عند 12 تريليون روبل (117 مليار دولار)، إلا أن السيولة المتاحة انخفضت بنسبة 24%، لتصل إلى 3.8 تريليون روبل مع بداية 2024، متراجعة بنسبة 57% مقارنة بمطلع 2022.
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وأدى ارتفاع الإنفاق العسكري إلى مزيد من الضغوط على الموازنة، حيث استخدمت وزارة المالية 1.3 تريليون روبل من الصندوق لسد العجز، في وقت تواجه روسيا عقوبات غربية خانقة.

وبحسب تقرير للبنك المركزي الروسي، فإن استمرار هذا النزيف قد يؤدي إلى استنزاف صندوق الرعاية بالكامل بحلول 2025، خاصة في حال تراجع أسعار النفط. (بلومبيرغ)





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