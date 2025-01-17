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هل يُؤجَل سريان وقف النار في غزة؟

Lebanon 24
17-01-2025 | 03:10
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فيما يتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر اليوم الجمعة قبل أن تلتئم الحكومة بكامل أعضائها في وقت لاحق لإقرار الاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، رجح بعض المسؤولين والمحللين أن يتأجل بدء سريان تطبيقه من الأحد إلى الإثنين، لاسيما أنه ليس مؤكدا بعد ما إذا كانت الحكومة بكامل أعضائها ستجتمع اليوم أو غدا.
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وفي السياق، أفادت مصادر إسرائيلية بأنه من غير المتوقع أن تصوت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق قبل مساء السبت، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".

فيما توقع بعض المحللين السياسيين أن يتأخر بدء وقف إطلاق النار إذا لم تنته إسرائيل من الموافقة عليه حتى السبت، إلى الإثنين المقبل.

فالتأخير في التصويت من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل بدء الهدنة والإفراج عن الأسرىالثلاثة الأوائل من يوم الأحد إلى الاثنين على الأقل، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين، حسب ما نقلت "رويترز".
 
وأتت تلك المعلومات فيما لا يزال المتشددون في حكومة رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو، الذين يقولون إن الحرب في غزة لم تحقق هدفها المتمثل في القضاء على حماس ويجب ألا تنتهي حتى يتم ذلك، يأملون في وقف الاتفاق.

مع ذلك، يتوقع أن يدعم أغلب الوزراء تلك الصفقة بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة على غزة. (العربية) 
 
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