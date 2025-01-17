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نتنياهو قبل شروط سموتريتش بشأن اتفاق غزة

Lebanon 24
17-01-2025 | 03:26
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل شروط بتسئيل سموتريتش بشأن اتفاق غزة فيما يتعلق بعودة الجيش للحرب والتحكم في المساعدات الإنسانية.

وأوضحت: "تم إحراز تقدم كبير ليل الخميس ـ الجمعة في المحادثات بين رئيس الوزراء نتنياهو والوزير سموتريتش".
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وأضافت: "قبل نتنياهو الشروط التي وضعها الوزير فيما يتعلق بعودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال وفيما يتعلق بالسيطرة على المساعدات الإنسانية".

وتابعت: "الرسالة التي نقلها سموتريتش لنتنياهو. بدون العودة الكاملة للحرب. الصهيونية الدينية ستخرج من الحكومة".

وفي وقت سابق، قال سموتريتش: "لن نكون جزءا من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح إرهابيين ووقف الحرب".

وتابع: "هذا هو الوقت المناسب لمواصلة العمل بكل قوتنا لاحتلال قطاع غزة بالكامل والسيطرة على المساعدات الإنسانية بدلا من حماس حتى تستسلم بالكامل".(سكاي نيوز)

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