نتنياهو قبل شروط سموتريتش بشأن اتفاق غزة

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كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل شروط بتسئيل سموتريتش بشأن اتفاق غزة فيما يتعلق بعودة الجيش للحرب والتحكم في المساعدات الإنسانية.وأوضحت: "تم إحراز تقدم كبير ليل الخميس ـ الجمعة في المحادثات بين رئيس الوزراء نتنياهو والوزير سموتريتش".وأضافت: "قبل نتنياهو الشروط التي وضعها الوزير فيما يتعلق بعودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال وفيما يتعلق بالسيطرة على المساعدات الإنسانية".وتابعت: "الرسالة التي نقلها سموتريتش لنتنياهو. بدون العودة الكاملة للحرب. الصهيونية الدينية ستخرج من الحكومة".وفي وقت سابق، قال سموتريتش: "لن نكون جزءا من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح إرهابيين ووقف الحرب".وتابع: "هذا هو الوقت المناسب لمواصلة العمل بكل قوتنا لاحتلال قطاع غزة بالكامل والسيطرة على المساعدات الإنسانية بدلا من حماس حتى تستسلم بالكامل".(سكاي نيوز)