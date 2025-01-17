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عربي-دولي
نتنياهو قبل شروط سموتريتش بشأن اتفاق غزة
Lebanon 24
17-01-2025
|
03:26
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل شروط بتسئيل سموتريتش بشأن اتفاق غزة فيما يتعلق بعودة الجيش للحرب والتحكم في المساعدات الإنسانية.
وأوضحت: "تم إحراز تقدم كبير ليل الخميس ـ الجمعة في المحادثات بين رئيس الوزراء نتنياهو والوزير سموتريتش".
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وأضافت: "قبل نتنياهو الشروط التي وضعها الوزير فيما يتعلق بعودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال وفيما يتعلق بالسيطرة على المساعدات الإنسانية".
وتابعت: "الرسالة التي نقلها سموتريتش لنتنياهو. بدون العودة الكاملة للحرب. الصهيونية الدينية ستخرج من الحكومة".
وفي وقت سابق، قال سموتريتش: "لن نكون جزءا من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح إرهابيين ووقف الحرب".
وتابع: "هذا هو الوقت المناسب لمواصلة العمل بكل قوتنا لاحتلال قطاع غزة بالكامل والسيطرة على المساعدات الإنسانية بدلا من حماس حتى تستسلم بالكامل".(سكاي نيوز)
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