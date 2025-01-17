سيُفرج عنهم عصر الأحد.. أسماء الرهائن الإسرائيليين الـ 33 بموجب اتفاق وقف النار في غزة

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قامت وسائل إعلام إسرائيلية بنشر أسماء الرهائن الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم وعددهم 33 بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من دون أن تشير إلى عدد الأحياء، وجثث الموتى منهم.قائمة الرهائن:1. ألباج ليري2. إلجيرت اسحق (إيتسيك)3. الإشعاع العريب4. بن عامي عاهد5. المرايل ارييل6. بيبس الأردن7. المرايل الكافرة8. أغاني بيبس سيلفرمان9. بيرجر عجم10. جونين الرومي11. دانييلا جيلبوا12. ديماري إميلي13. ديكال تشين ساجي14. هورن يائير15. فينكارت عمر16. تروبانوف الكسندر17. يهود اربيل18. مروحة الماس19. كوهين ايليا20. ليفي أو21. ليفي نعمة22. ليفشيتز عوديد23. موزس جاد موشيه24. منجيستو ابراهام (العبرة)25. منصور شلومو26. سيجل كيث شموئيل27. عيدان تساحي28. كالديرون عوفر29. هم تل30. شتاينبراشر دورون31. شيم طوف عمر32 - شعبان السيد هشام33. شرابي الياهوولفتت القناة 12 إلى أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة سيبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد بالتوقيت المحلي.(روسيا اليوم)