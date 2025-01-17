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سيُفرج عنهم عصر الأحد.. أسماء الرهائن الإسرائيليين الـ 33 بموجب اتفاق وقف النار في غزة

Lebanon 24
17-01-2025 | 04:50
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قامت وسائل إعلام إسرائيلية بنشر أسماء الرهائن الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم وعددهم 33 بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من دون أن تشير إلى عدد الأحياء، وجثث الموتى منهم.

قائمة الرهائن:
1. ألباج ليري
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2. إلجيرت اسحق (إيتسيك)
3. الإشعاع العريب
4. بن عامي عاهد
5. المرايل ارييل
6. بيبس الأردن
7. المرايل الكافرة
8. أغاني بيبس سيلفرمان
9. بيرجر عجم
10. جونين الرومي
11. دانييلا جيلبوا
12. ديماري إميلي
13. ديكال تشين ساجي
14. هورن يائير
15. فينكارت عمر
16. تروبانوف الكسندر
17. يهود اربيل
18. مروحة الماس
19. كوهين ايليا
20. ليفي أو
21. ليفي نعمة
22. ليفشيتز عوديد
23. موزس جاد موشيه
24. منجيستو ابراهام (العبرة)
25. منصور شلومو
26. سيجل كيث شموئيل
27. عيدان تساحي
28. كالديرون عوفر
29. هم تل
30. شتاينبراشر دورون
31. شيم طوف عمر
32 - شعبان السيد هشام
33. شرابي الياهو

ولفتت القناة 12 إلى أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة سيبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد بالتوقيت المحلي.(روسيا اليوم)



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