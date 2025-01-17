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إقتصاد

"موديز": آفاق النمو الاقتصادي في مصر ستكون أكثر قوة في عام 2025

Lebanon 24
17-01-2025 | 06:55
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توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن تكون آفاق النمو الاقتصادي في مصر أكثر قوة خلال العام الجاري.

وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن آفاق النمو ستكون أقوى نظرا لتحسن إيرادات قناة السويس، والتي تراجعت بنحو 75 بالمئة في عام 2024، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
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وأوضحت "موديز" أن تراجع إيرادات قناة السويس تسبب في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي في مصر بأكثر من نقطة مئوية كاملة خلال العام الماضي.

وقالت الوكالة إن ارتفاع النمو الاقتصادي المتوقع سيتوقف على استمرار الصراعات في منطقة الشرق الأوسط من عدمه. (سكاي نيوز)

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