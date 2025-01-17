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عربي-دولي

خلال لقاء زيلينسكي وستارمر... طائرة "درون" حلّقت فوق قصر ماريينسكي شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
17-01-2025 | 06:59
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حلّقت يوم 16 كانون الثاني "درون" روسية في سماء كييف بالقرب من قصر "ماريينسكي" حيث استقبل فلاديمير زيلينسكي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقالت صحيفة The Guardian البريطانية إن النيران المضادة للجو بدأت وقت عقد اللقاء بين زعيمي أوكرانيا وبريطانيا بالتصدي لـ"الدرون" ولم يُعرف ما إذا تم إسقاطها أم لا.
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ومن الممكن أنها لم تحمل شحنة قتالية، بل نفذت عملية استطلاع أو كانت بمثابة فخ لاستفزاز قوات الدفاع الجوي الأوكراني، وكشف مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للجو. (روسيا اليوم)
 
 

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