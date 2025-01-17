رئيس شركة "إنفيديا" لن يشارك في حفل تنصيب ترامب... ما السبب؟

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مفضلاً الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة مع موظفيه وعائلاتهم.وعند سؤاله عن مناقشة قواعد تصدير الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أعلنتها إدارة بايدن مع الإدارة المقبلة، أجاب هوانغ بأنه لم يتواصل معهم بعد، لكنه يتطلع لتهنئتهم عند توليهم المنصب.كما أشار هوانغ إلى اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة شركة TSMC، المورد الرئيسي لإنفيديا، لمناقشة زيادة إنتاج أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة للشركة. (سكاي نيوز)