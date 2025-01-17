Advertisement

إقتصاد

رئيس شركة "إنفيديا" لن يشارك في حفل تنصيب ترامب... ما السبب؟

Lebanon 24
17-01-2025 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1307630-638727236044234898.jpg
Doc-P-1307630-638727236044234898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مفضلاً الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة مع موظفيه وعائلاتهم.

وعند سؤاله عن مناقشة قواعد تصدير الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أعلنتها إدارة بايدن مع الإدارة المقبلة، أجاب هوانغ بأنه لم يتواصل معهم بعد، لكنه يتطلع لتهنئتهم عند توليهم المنصب.
Advertisement

كما أشار هوانغ إلى اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة شركة TSMC، المورد الرئيسي لإنفيديا، لمناقشة زيادة إنتاج أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة للشركة. (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-01-17
10:55 | 2025-01-17
10:39 | 2025-01-17
10:30 | 2025-01-17
10:20 | 2025-01-17
10:15 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24