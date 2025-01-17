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عربي-دولي

في هذه الحالة.. أميركا أعطت إسرائيل "الضوء الأخضر" لاستئناف القتال

Lebanon 24
17-01-2025 | 08:33
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كشفت مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة أعطت ضوءا أخضرا لإسرائيل باستئناف القتال ضدّ حماس في حال سعت الحركة لإعادة تسليح نفسها.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدر سياسي مطلع رفيع المستوى قوله إنّ إسرائيل تلقت ضوءا أخضرا من كل من إدارة الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب باستئناف القتال حال انتهكت حماس الاتفاق أو أعادت التسلح أو استأنفت أنشطتها في غزة.
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وأضاف المصدر أن إسرائيل "لا تنشر المعلومات للجمهور والوزراء خوفا من أن يؤدي نشرها إلى انسحاب حماس من الاتفاق".

وبحسب الصحفية فإن "الوعود واضحة لا لبس فيها، ولولاها لما وافق رئيس الوزراء على الصفقة، ولم يكن المختصون ليوصوا لولا ذلك بالموافقة على الخطوط العريضة". (سكاي نيوز)
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