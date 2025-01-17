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إقتصاد
قبل أيّام قليلة من تنصيب ترامب... هذا ما يشهده الدولار
Lebanon 24
17-01-2025
|
09:15
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استقر الدولار لكنه يتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض بعد سلسلة مكاسب استمرت 6 أسابيع، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وسياسات إدارته المقبلة.
واتجه الين صوب أقوى أداء أسبوعي له في أكثر من شهر مع تنامي التوقعات بأن يقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما أثر سلبا على الدولار.
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وصعد الدولار في الأسابيع القليلة الماضية على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم رغم أن الاقتصاد الأميركي قوي بالفعل. (سكاي نيوز)
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