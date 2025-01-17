Advertisement

عربي-دولي

إتّصال "جيّد للغاية" بين ترامب والرئيس الصينيّ

Lebanon 24
17-01-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1307678-638727313630545672.jpg
Doc-P-1307678-638727313630545672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إنه ناقش هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قضايا التجارة وتيك توك والمخدرات، مضيفا أن المكالمة كانت "جيدة للغاية" لكل من الصين والولايات المتحدة.

وفي تغريدة على منصته "تروث سوشل" قال ترامب: "أتوقع أن نحلّ العديد من المشاكل معا". (الحرة)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-01-17
10:55 | 2025-01-17
10:39 | 2025-01-17
10:30 | 2025-01-17
10:15 | 2025-01-17
10:00 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24