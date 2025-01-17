إتّصال "جيّد للغاية" بين ترامب والرئيس الصينيّ

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إنه ناقش هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قضايا التجارة وتيك توك والمخدرات، مضيفا أن المكالمة كانت "جيدة للغاية" لكل من الصين والولايات المتحدة.



وفي تغريدة على منصته "تروث سوشل" قال ترامب: "أتوقع أن نحلّ العديد من المشاكل معا". (الحرة)

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